نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفارة روسيا بالقاهرة: إجراء المعاملات بالعملات الوطنية أحد أولويات الرئاسة الروسية الحالية للـ "بريكس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت سفارة روسيا بالقاهرة إن عضوية مصر في مجموعة الـ "بريكس" ستساعد على ضمان الأمن الغذائي المصري من خلال مواصلة تعزيز العلاقات مع مصدري المحاصيل الكبار، بما في ذلك روسيا.

وأضاف السفارة في بيان لها إن انضمام مصر إلى المجموعة، كمستورد رئيسي للقمح إلى جانب الصين، سيؤدي إلى تحقيق الموازنة بين حجم استهلاك وإنتاج الحبوب داخل الـ "بريكس".

وأردفت أن توازن الميزان التجاري داخل مجموعة الـ "بريكس" سيجعل من المربح عقد الصفقات وإجراء المعاملات بالعملات الوطنية، وهو ما يعد أحد أولويات الرئاسة الروسية الحالية في "بريكس"، وسيضع الأساس لإنشاء بورصة "بريكس" الداخلية الذي سيفتح الفرصة للتأثير على الأسعار العالمية.

وتابعت أنه بالتالي، في المستقبل سيكون من الأسهل على الأصدقاء المصريين شراء المنتجات الزراعية من موردين موثوقين، مثل روسيا، وذلك بتكلفة معقولة دون الارتباط بالدولار الأمريكي ودون النظر إلى الآليات المالية واللوجستية التي يسيطر عليها الغرب.