أردوغان: أمريكا وبريطانيا تحاولان تحويل البحر الأحمر إلى بحر من الدماء

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أحمد جودة - القاهرة - علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على الحوثيين في اليمن، قائلا: "أمريكا وبريطانيا تحاولان تحويل البحر الأحمر إلى بحر من الدماء".

ولفت أردوغان في تصريحات عقب صلاة الجمعة إلى أن "إسرائيل حولت غزة إلى بحيرة من دماء"، معتبرا أن "الهجمات الأمريكية-البريطانية على اليمن غير متناسبة.. وهم يسعون إلى تحويل البحر الأحمر إلى بركة دماء".

ورأى أن "ما يحدث هو استخدام قوة غير متوازنة، وإسرائيل تمارس هذا الأمر في غزة.. وسنرى كيف ستدافع إيران عن نفسها"، مشددا على أن "المظلومين لم يخسروا يوما، بل يخسر وينهزم الظالمون".

وأضاف: "مؤمنون بالعدالة التي ستتحقق في محكمة العدل الدولية في لاهاي ونعتقد أنها ستدين إسرائيل"، كاشفا أن "تركيا سلمت وثائق تدين إسرائيل.. بالملفات التي حصلنا عليها وجمعناها، ستتم محاكمة إسرائيل".