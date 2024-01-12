العالم اليوم - بيان من الإمارات بشأن تداعيات الاعتداءت على الملاحة البحرية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 يناير 2024 05:19 مساءً - أعربت دولة الإمارات عن قلقها البالغ من تداعيات الاعتداءات على الملاحة البحرية في منطقة باب المندب والبحر الأحمر التي تمثل تهديداً غير مقبول للتجارة العالمية ولأمن المنطقة والمصالح الدولية.

وأكدت دولة الامارات، في هذا الإطار، أهمية الحفاظ على أمن المنطقة ومصالح دولها وشعوبها ضمن أطر القوانين والأعراف الدولية، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر بيان من الإمارات بشأن تداعيات الاعتداءت على الملاحة البحرية .. في رعاية الله وحفظة