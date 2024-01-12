نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصين تدعو لضبط النفس في اليمن جراء الهجمات الأمريكية البريطانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت وزارة الخارجية الصينية عن قلقها من تصاعد التوترات في البحر الأحمر، داعية الأطراف المعنية كافة إلى ضبط النفس.

وأكدت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، استعدادها لمواصلة الاتصالات مع جميع الأطراف لتهدئة الوضع في البحر الأحمر.

وشنت القوات الأمريكية والبريطانية، هجوما جويا وبحريا على اليمن في عدة مناطق، مستهدفة مواقع للحوثيين، ما أسفر عن استشهاد 5 من مقاتلي الجماعة وإصابة 6 أخرين، فيما توعد «الحوثي»، كل من واشنطن ولندن، بالرد العقابي، مؤكدًا أنها لن تتردد في استهداف مصادر التهديد وكافة الأهداف المعادية في البر والبحر، دفاعًا عن اليمن وسيادته واستقلاله، إزاء الضربات على العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وصعدة وذمار.