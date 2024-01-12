نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل 3 فلسطينيين بقصف استهدف محيط مسجد المجمع الإسلامي جنوب مدينة غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل RT بمقتل 3 فلسطينيين في قصف مدفعي استهدف محيط مسجد المجمع الإسلامي جنوب مدينة غزة، فيما تحدث المراسل عن اشتداد القصف على وسط القطاع.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع فيديو تظهر حجم الدمار الذي أحدثته القوات الإسرائيلية في حي تل الزعتر شمال غزة.

وقال المراسل إنه تم استهداف برج فيصل بقذيفتين مدفعيتين في منطقة التعابين ببلدة الزوايدة وسط القطاع، وأفيد عن مقتل شخص في قصف إسرائيلي لمجموعة من المواطنين على شارع صلاح الدين بجوار مدخل دير البلح.

وأكد أن الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن غارات على منازل في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

بدورها، أعلنت سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي أنها خاضت اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة مع جنود إسرائيليين في محاور التقدم وسط خان يونس جنوب قطاع غزة، في وقت أشار المراسل إلى وقوع عشرات الإصابات إثر قصف الطائرات الحربية الاسرائيلية منزلا لعائلة عرام في "بلوك G" في مخيم خان يونس جنوب القطاع.

وعرضت سرايا القدس مشاهد من "عملية تفجير حقل ألغام بخط إمداد للعدو والقوات المساندة واستهداف قوة صهيونية راجلة جنوب وشرق غزة."