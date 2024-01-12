العالم اليوم - اليونيسيف: الحرب "كارثة لجيل" من 24 مليون طفل في السودان

انتم الان تتابعون خبر اليونيسيف: الحرب "كارثة لجيل" من 24 مليون طفل في السودان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 يناير 2024 06:24 مساءً - أكدت رئيسة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في السودان أنه إذا استمرت الحرب بين الجنرالين المتنازعين على السلطة ستشهد البلاد "كارثة جيلية" أولى ضحاياها 24 مليون طفل سوداني.

في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، قالت مانديب أوبريان إن "النزاع في السودان يعرض للخطر صحة 24 مليون طفل وبالتالي مستقبل البلاد، ما قد يترتب عليه عواقب وخيمة للمنطقة بأسرها".

من جانبه، قال مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشئون الانسانية "اوتشا" في أحدث تقرير له إن اكثر من نصف مليون شخص تضرروا من الاشتباكات في ولاية الجزيرة بوسط البلاد.

وأوضح المكتب "أكثر من 500 ألف شخص تضرروا من الاشتباكات التي دارت بين الجيش والدعم السريع في أجزاء من ولاية الجزيرة، وذلك وفقًا لمصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة.

وبحسب التقرير، فقد نزح حوالي 275 الف شخص من محليتي ود مدني الكبرى وشرق الجزيرة في ولاية الجزيرة، بينما لجأ حوالي 234 الف شخص من ولاية الخرطوم إلى ولاية الجزيرة وشهدوا نزوحًا ثانويًا بعد اندلاع أعمال العنف في ولاية الجزيرة في منتصف ديسمبر.

وأشار المكتب إلى قطع الطرق المؤدية إلى القرى الواقعة شرقي ولاية الجزيرة، مما أدى إلى نقص في السلع الغذائية الأساسية ومضاعفة أسعارها بنحو ثلاث مرات.

ومنذ اندلاع القتال في منتصف أبريل وحتى الآن، قتل أكثر من 12 ألف شخص، وأجبر نحو 7 ملايين على النزوح إلى مناطق داخلية أقل خطورة، وعبور الحدود إلى بلدان مجاورة.