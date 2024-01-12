العالم اليوم - عانى منه المنتخب المصري.. الليزر "محظور" في أمم إفريقيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 يناير 2024 06:24 مساءً - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن حظر استخدام أجهزة الليزر الموجهة على أرضية الملاعب، خلال مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 التي ستنطلق ليلة السبت.

وجاء حظر الليزر ضمن قائمة المواد المحظورة التي أعلنها الاتحاد الإفريقي خلال البطولة التي ستنطلق بلقاء كوت ديفوار المستضيفة وغينيا بيساو.

وعانى منتخب مصر بشدة من أشعة الليزر خلال مواجهة السنغال الحاسمة في تصفيات كأس العالم 2022 والتي خسرها الفراعنة بركلات الترجيح.

وتستخدم جماهير كرة القدم، وخاصة في إفريقيا، أشعة الليزر لتوجيهها على أعين لاعبي الخصم، بهدف تشويشهم، خاصة خلال تنفيذ ركلات الجزاء.

وضمت قائمة "المحظورات" الألعاب النارية والصافرات ومكبرات الصوت والمواد الزجاجية، ضمن مواد أخرى.