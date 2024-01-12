العالم اليوم - الشرطة الدنماركية: موقوفون بشبة الإرهاب "على صلة بحماس"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 يناير 2024 06:24 مساءً - أعلنت الشرطة الدنماركية، الجمعة، أن سبعة أشخاص يشتبه في إعدادهم لهجوم إرهابي مخطط له أحبطته الشرطة في الدنمارك في ديسمبر الماضي، هم على ارتباط بحركة حماس.

وأكّد المدعي العام الدنماركي أندرس لارسون أن القضية "لديها صلات مع حماس"، حسبما أفادت الشرطة الدنماركية وكالة فرانس برس في رسالة.

وفي وقت سابق من ديسمبر، أعلنت الشرطة الدنماركية أنها ألقت القبض على مشتبه فيهم بالتخطيط لهجوم في البلاد.

ووفق موقع "تايمز أوف إسرائيل"، فإن الهجوم الذي خطط له كان يهدف إلى ضرب أهداف إسرائيلية ويهودية.

وجاء في بيان رسمي أصدره جهاز الاستخبارات الإسرائلية "الموساد" بعد ذلك أنه "بفضل تحقيق استخباراتي مضني وشامل، اعتقلت أجهزة الأمن والإنفاذ في الدنمارك سبعة نشطاء إرهابيين يعملون لصالح حماس، وأحبطت هجوما كان يهدف إلى قتل مدنيين أبرياء على الأراضي الأوروبية."

ولاحقا، أعلنت السلطات الدنماركية أنها منعت وقوع هجوم بعد ثلاث عمليات توقيف في الدنمارك ورابعة في هولندا.

واعتبر جهاز الاستخبارات الدنماركي أن التهديد خطير إذ صنّفه في الدرجة الرابعة ضمن مقياس للتهديد من خمس درجات.