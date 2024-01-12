بريطانيا تعتزم تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى وذخيرة مدفعية

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أحمد جودة - القاهرة - صرح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بأن بلاده ستخصص حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لكييف، مشيرا إلى توقيع اتفاق أمني بين البلدين لتوريد معدات عسكرية من بينها صواريخ بعيدة المدى

وخلال زيارته لكييف اليوم الجمعة، أعلن سوناك عن حزمة مساعدات بقيمة 2.5 مليار جنيه إسترليني لكييف.

ونقل موقع "Strana.ua" الأوكراني عن سوناك تصريحه: "ستشمل (الحزمة) مئات الآلاف من القذائف والأسلحة المضادة للدبابات والصواريخ بعيدة المدى، و(برامج) تدريب الجيش الأوكراني".

ووفقا لصحيفة "يفرابيسكايا برافدا" الأوكرانية فإن حزمة المساعدات ستشمل، من بين أمور أخرى معدات دفاع جوي إضافية".

وبحسب رئيس الوزراء البريطاني "سيتم أيضا إجراء تدريبات لآلاف العسكريين الأوكرانيين".

وكتب زيلينسكي في حسابه على منصة "إكس" مشيدا بالاتفاق الأمني الذي وصفه بـ "غير المسبوق": "اللحظة الفاصلة في التاريخ الأوروبي".

وأضاف زيلينسكي: "وقعت أوكرانيا والمملكة المتحدة اتفاقا أمنيا جديدا غير مسبوق...هذا ليس إعلانا بسيطا، إنه حقيقة ستؤتي ثمارها بفضل تعاوننا".

ووصل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في وقت سابق من اليوم إلى كييف في زيارة رسمية.