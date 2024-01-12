نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير السويد بالقاهرة: مصر تقوم بدور محوري لتعزيز الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح سفير السويد بالقاهرة هوكان ايمسجورد أن مصر تلعب دورا كبيرا وفريدا من نوعه لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة ووضع نهاية للأزمة الحالية، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بقدرة على الاتصال مع كافة أطراف الصراع.

وأضاف سفير السويد أن مصر تقوم بدور محوري في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، واصفًا دورها في التعامل مع الأزمة الدائرة في قطاع غزة بأنه "بالغ الأهمية"، حيث إن الوضع بالقطاع "صعب للغاية".

ولفت السفير إلى تقديره لدور مصر في تسهيل إجلاء المواطنين الأجانب ومزدوجي الجنسية، بما في ذلك رعايا السويد من غزة، وكذلك في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والاحتياحات الأساسية إلى القطاع.

وأكد سفير السويد أن بلاده قدمت مساعدات إنسانية لقطاع غزة بلغت نحو 253 مليون كرونة سويدية خلال العام الماضى 2023.

وأشاد السفير بعمق العلاقات التي تربط بين مصر والسويد في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية بخلاف التنسيق الوثيق بين البلدين حيال القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ووصف سفير السويد التعاون بين بلاده ومصر بأنه "وثيق"، مشيرا إلى الزيارات المتبادلة بين مسئولي البلدين.

وأكد السفير أهمية التعاون الاقتصادي المثمر بين بلاده ومصر والذي يشهد نموا ملحوظا وهو ما يعكسه حجم الاستثمارات وعدد الشركات السويدية بمصر والتي تقوم بالإنتاج والتصدير.