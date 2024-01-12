العالم اليوم - هيئة ملاحة بريطانية: أنباء عن حادث بحري قرب عدن

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 يناير 2024 07:21 مساءً - قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الجمعة، إنها تلقت تقريرا عن واقعة في البحر الأحمر قرب عدن، وأن سلطات البلاد، تجرى تحققا في الأمر.

وتشير مذكرة للهيئة إلى أنه تم الإبلاغ عن واقعة على بعد حوالي 90 ميلا بحريا من جنوب شرق ميناء عدن اليمني وأن السلطات تحقق في الأمر.

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