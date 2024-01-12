رئيس بيلاروس يحذر من أحداث ضخمة قد تشعل النيران في العالم كله

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو أن العالم يقف على عتبة أحداث ضخمة. وأكد أنه "يمكن أن تشتعل النيران على الكوكب بأكمله".

وقال لوكاشينكو في بيان: "أريد أن أحذركم، العالم مقبل على أحداث ضخمة. نحن اليوم في وضع صعب للغاية كما لو أننا نسير على جليد رقيق. خطوة غير حذرة وقد نغرق الدولة ونقلبها. ولذلك فإن هذا العام سيكون صعبا للغاية. وفقا لجميع الأحداث، سيكون صاخبا جدا".

وأضاف: "لكن يجب علينا أن نفعل كل شيء للحفاظ على الهدوء والسكينة. والحقائق تشير إلى أن العالم غير مستقر. وهذه البداية فقط وسيكون هناك المزيد".

وأكد لوكاشينكو أن الأمريكيين بشكل خاص من بين القوى الموجودة التي لا تريد التعددية القطبية.

وتابع: "إنهم يريدون حكم العالم كله، كما كان الحال بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. أوكرانيا والشرق الأوسط، واليوم حدود المحيطين الهندي والأطلسي، والحوثيون.. هناك قصف لاستعراض العضلات فقط من أجل الانتخابات المقبلة في أمريكا، ولكي يظهر (بايدن)"بطولاته" و"كم هو رائع"".

وأعرب لوكاشينكو عن مخاوفه من أن يمتد عدم الاستقرار هذا إلى مناطق أخرى من العالم حيث يمكن أن "تشتعل النيران في الكوكب بأكمله".