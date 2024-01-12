نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: عام 2023 هو الأكثر دفئا على الإطلاق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن عام 2023 كان الأكثر دفئا على الإطلاق، بمتوسط ارتفاع في ​​درجات الحرارة بلغ 1.5 درجة مئوية، فوق مستويات ما قبل الصناعة.

وجاء في بيان نشر على موقع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: تظهر ستة أنظمة بيانات دولية رائدة معتمدة لرصد درجة الحرارة العالمية أن متوسط ​​درجة الحرارة العالمية السنوية في عام 2023 بلغ 1.45 ± 0.12 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.

يشار إلى أن درجات الحرارة العالمية تسجل أرقاما قياسية شهرية جديدة في كل شهر من يونيو إلى ديسمبر، حيث أصبح يوليو وأغسطس أكثر الشهور حرارة على الإطلاق.

وتم اعتماد اتفاق باريس للمناخ في 12 ديسمبر 2015، ووقعت عليه 175 دولة، من بينها الولايات المتحدة والصين وروسيا.

ووحد اتفاق المناخ الذي تم التوصل إليه في باريس جهود القوى العالمية للحد من تغير المناخ. والهدف هو إبقاء ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، والحفاظ على متوسط ​​درجات الحرارة العالمية من الارتفاع لأكثر من درجتين بحلول عام 2100.