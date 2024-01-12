نتانياهو يعلن اتفاقا لتوصيل الأدوية إلى المحتجزين لدى حماس

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة، أن إسرائيل توصلت إلى اتفاق مع قطر يسمح بإيصال أدوية إلى المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وذكر البيان "أن إسرائيل توصلت إلى ترتيب مع قطر يسمح بتسليم أدوية للرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة".

ونقلت رويترز عن البيان إنه سيتم تقديم الأدوية للرهائن "في الأيام القليلة المقبلة".

وتم احتجاز حوالى 250 شخصا رهائن خلال الهجوم واسع النطاق الذي شنه مقاتلو حركة حماس في 7 أكتوبر، حسب إسرائيل التي قالت إن 132 منهم ما زالوا في غزة - وتم تأكيد مقتل 25 منهم.

وتم إطلاق سراح حوالى 100 رهينة خلال هدنة في نهاية نوفمبر، مقابل إفراج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين، بموجب اتفاق توسطت فيه قطر أيضا.

من جهتها، أطلقت عائلات المحتجزين حملة ضغط من أجل تكثيف الجهود لإطلاق سراحهم.

في هذا الصدد أصدر "منتدى وعائلات الرهائن والمفقودين" تقريرا الثلاثاء جاء فيه أن الرهائن في حالة صحية سيئة، وبعضهم يعاني من أمراض معقدة، والبعض الآخر يعاني من إصابات.

وورد في التقرير أن "جميع الرهائن في خطر كبير ولا مجال لإضاعة الوقت".

بدوره، قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي الثلاثاء إن "الوقت ينفد بالنسبة للرهائن".