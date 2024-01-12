العالم اليوم - مقتل 3 فلسطينيين بعد هجوم على مستوطنة إسرائيلية في الضفة

انتم الان تتابعون خبر مقتل 3 فلسطينيين بعد هجوم على مستوطنة إسرائيلية في الضفة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 يناير 2024 11:20 مساءً - قال الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إنه قتل ثلاثة فلسطينيين بعدما تسللوا إلى مستوطنة في الضفة الغربية وأطلقوا النار على جنوده.

وتعرض الجنود للهجوم أثناء قيامهم بدورية في مستوطنة أدورا بجنوب الضفة الغربية، وردوا بإطلاق النار، ما أسفر عن مقتل ثلاثة رجال، وفقا لإذاعة الجيش الإسرائيلي.

وقالت خدمات الإنقاذ الإسرائيلية "نجمة داوود الحمراء"، إن رجلا فلسطينيا يبلغ من العمر 34 عاما شارك في الهجوم أصيب برصاصة في ساقه، دون تقديم مزيد من المعلومات.

وجاء الهجوم وسط تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية بعد مرور ما يقرب من 100 يوم على الحرب الإسرائيلية على حركة حماس في قطاع غزة.

وتفرض إسرائيل قبضة مشددة على الضفة الغربية منذ هجوم حماس المباغت عبر الحدود في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر.

وتقول وزارة الصحة الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية قتلت 344 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأدى هجوم لحركة حماس وقع في 7 أكتوبر من غزة على جنوب إسرائيل، إلى مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز نحو 250 آخرين كرهائن.

وفي المقابل أدى الهجوم الجوي والبري والبحري الإسرائيلي على غزة إلى مقتل أكثر من 23 ألف شخص، حوالي 70 في المئة منهم من النساء والأطفال، وفقا لوزارة الصحة في غزة.