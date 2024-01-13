العالم اليوم - فقدان اثنين من أفراد البحرية الأميركية قبالة سواحل الصومال

انتم الان تتابعون خبر فقدان اثنين من أفراد البحرية الأميركية قبالة سواحل الصومال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 يناير 2024 06:24 صباحاً - قال الجيش الأميركي في بيان، اليوم السبت، إنه تم الإبلاغ عن فقدان اثنين من أفراد البحرية الأميركية في البحر أثناء القيام بعمليات قبالة ساحل الصومال مساء الخميس.

وقالت القيادة المركزية الأميركية "تم نشر البحارة في منطقة عمليات الأسطول الخامس الأميركي لدعم سلسلة من المهام". وأضاف البيان أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة لتحديد مكانهما. واختتم البيان بالقول إنه لن يتم توفير معلومات إضافية لحين اكتمال عملية انتشال المفقودين.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر فقدان اثنين من أفراد البحرية الأميركية قبالة سواحل الصومال .. في رعاية الله وحفظة