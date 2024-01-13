العالم اليوم - الجيش الأميركي يكشف تفاصيل "الضربة الجديدة" على الحوثيين

انتم الان تتابعون خبر الجيش الأميركي يكشف تفاصيل "الضربة الجديدة" على الحوثيين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 يناير 2024 06:24 صباحاً - أعلنت الولايات المتحدة، مساء الجمعة، أنها نفذت ضربة جديدة ضد الحوثيين اليمنيين استهدفت موقعا لهم يضم رادارا، غداة قصف أميركي وبريطاني طال مواقع للمتمردين المتهمين بتهديد حركة الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر.

وأوضحت أن الهجوم الأحدث يهدف إلى إضعاف قدرة جماعة الحوثي على مهاجمة السفن البحرية.

وذكرت القيادة العسكرية المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان أن "القوات الأميركية نفذت ضربة ضد موقع رادار في اليمن" نحو الساعة 3:45 صباحا بالتوقيت المحلي السبت (00:45 ت غ).

وأضافت: "هذه الضربة نفذتها حاملة الطائرات الأميركية كارني باستخدام صواريخ توماهوك لاند أتاك في متابعة للضربات التي نُفذت في 12 يناير بهدف إضعاف قدرة الحوثيين على مهاجمة السفن البحرية بما في ذلك السفن التجارية".

ضربات 12 يناير

والجمعة، دافعت الولايات المتحدة وبريطانيا عن الضربات العسكرية على الحوثيين في اليمن باعتبارها قانونية وتتفق مع القانون الدولي.

ونفذ الجانبان هجمات على جماعة الحوثي ردا على هجمات الجماعة على سفن في البحر الأحمر وخليج عدن في حين اتهمت روسيا والصين الجانبين الأميركي والبريطاني بإثارة التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

ووصفت روسيا العملية الأميركية البريطانية بأنها غير متناسبة وغير قانونية.

وعبّرت دول أخرى عن مخاوفها من أن تؤدي الضربات الأميركية والبريطانية إلى تأجيج التوتر المتزايد بالفعل في المنطقة بسبب حرب إسرائيل على حركة "حماس" في غزة.