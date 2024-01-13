توترات البحر الأحمر تقفز بأسعار شحن الحاويات والوقود

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 يناير 2024 11:27 صباحاً - ألقت تهديدات الملاحة التي يشهدها البحر الأحمر ومضيق باب المندب بظلالها على أسعار شحن الحاويات، وكذلك أسعار الوقود.

وقال مسؤولون بقطاع الشحن، لوسائل إعلام أمريكية إن أسعار شحن الحاويات شهدت قفزة هذا الأسبوع، في أعقاب الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية على اليمن، لوضع حد لتهديدات جماعة الحوثيين "أنصار الله"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وأصبح العالم في مواجهة موجة جديدة من التضخم، في ظل احتمالات أن تتجنب ناقلات النفط وناقلات البضائع السائبة مثل الحبوب، هذا الطريق البحري المختصر.

أدى ذلك إلى ارتفاع مؤشر شنجهاي القياسي للشحن بالحاويات بأكثر من 16% على أساس أسبوعي، اليوم السبت، إلى 2206 نقاط.

وارتفع مؤشر الأسعار الفورية للشحن بالحاويات من مواني الصين 114% منذ منتصف ديسمبر.

من جهتها، قالت شركة كلاركسونز، الرائدة في وساطة السفن، إن أسعار الشحن في المسار من شنغهاي إلى أوروبا ارتفعت بنسبة 8.1% إلى 3103 دولارات لكل حاوية 20 قدمًا مقارنة بالأسبوع الماضي.

وقفز سعر شحن الحاويات إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة بنسبة 43.2 % إلى 3974 دولارًا لكل حاوية 40 قدمًا على أساس أسبوعي.

في السياق ذاته، ارتفعت أسعار النفط بنسبة 1%، أمس، مع تزايد عدد ناقلات النفط التي تحول مسارها عن البحر الأحمر، كما صعدت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتًا بما يعادل 1.1% إلى 78.29 دولار للبرميل عند التسوية.

وسجل برميل النفط أكثر من 80 دولارًا، وهو أعلى مستوى هذا العام، بعدما تجاوز أعلى مستوى خلال الجلسة 3 دولارات، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66 سنتًا أو 0.9% إلى 72.68 دولار.

وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "الحوثيين" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا فجر الجمعة، هجومًا واسعًا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، ردًا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وأعلن البنتاجون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفًا تابعًا لجماعة "الحوثيين" اليمنية واستخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.