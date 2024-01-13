نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفارة روسيا بالقاهرة: أمريكا توسع بؤرة القتال في الشرق الأوسط بضربها لليمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت سفارة جمهورية روسيا الاتحادية في القاهرة على الهجمات المجددة التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على مواقع في اليمن بزعم ردع هجمات "الحوثيين" على سفن تجارية في البحر الأحمر.

وقالت السفارة، في بيان: "بدلًا من وقف الحرب في قطاع ‎غزة، تقوم الولايات المتحدة بتوسيع بؤرة القتال والصراع على جميع أنحاء المنطقة عن طريق مواصلة ضرب اليمن".

وأضافت سفارة روسيا الاتحادية: "هذا لا يؤدي إلا إلى زيادة عدد الضحايا العرب".

وأدانت روسيا الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على أهداف للحوثيين في اليمن، قائلة إنها تؤدي إلى تصعيد التوترات في الشرق الأوسط، وتظهر تجاهلا تاما للقانون الدولي.

ودعت موسكو إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، لبحث القضية والتطورات في الشرق الأوسط.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن "الضربات الجوية الأمريكية على اليمن هي مثال آخر على انحراف الأنجلوسكسونيين عن قرارات مجلس الأمن الدولي".

وأضافت أن الضربات تظهر "تجاهلا تاما للقانون الدولي وتؤدي إلى تصعيد الوضع في المنطقة".