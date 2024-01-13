نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير المركز الثقافي الكوري بالقاهرة: التايكوندو يحظى بشعبية كبيرة لدى المصريين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح المركز الثقافي الكوري في مصر أول دورة لأكاديمية التايكوندو لعام 2024، والتي تضم 40 متدربًا للمستويين التمهيدي والمتوسط.

وسيتعلم المشاركون على مدار 8 أسابيع، الحركات الأساسية لرياضة التايكوندو بشقيها الهجومي والدفاعي بالإضافة إلى عروض البومزا، وذلك تحت إشراف المدرب الكوري آن هيونج وون الموفد من الاتحاد العالمي للتايكوندو "كوكيون" إلى مصر.

وكان نحو 700 شخص قد تقدموا للمشاركة في أكاديمية التايكوندو، وتم اختيار 40 مشاركًا فقط في هذه الدورة، وتلبية للشغف المتزايد على المشاركة في دورات التايكوندو يخطط المركز الثقافي لتنظيم أربع دورات لأكاديمية التايكوندو على مدار العام.

وقال أوه سونج هو مدير المركز الثقافي الكوري إنه سيبذل المزيد من الجهود لتلبية الطلب الكبير على دورات التايكوندو في ظل الشعبية الكبيرة التي تحظى بها في مصر، وأعرب عنه أمله في أن يحقق المنتخب المصري للتايكوندو المزيد من الإنجازات في أولمبياد باريس 2024.

وتعد دورات التايكوندو من الأنشطة الأساسية السنوية للمركز ومن المقرر تنظيم بطولة كأس السفير الكوري للتايكوندو في وقت لاحق من العام الجاري.