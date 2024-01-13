العالم اليوم - 30 قتيلا بغارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة

انتم الان تتابعون خبر 30 قتيلا بغارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 يناير 2024 02:20 مساءً - أفادت مصادرُ فلسطينية بانتشال جثامين 20 شخصا إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الدرج بمدينة غزة فجر السبت.

كما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بمقتل 10 فلسطينيين على الأقل، بينهم أطفال، وإصابة آخرين، بقصف جوي إسرائيلي لمنزل يؤوي نازحين شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن عدد القتلى في غزة ارتفع إلى أكثر من 23 ألفا والجرحى إلى أكثر من 60 ألفا من جراء القصف الإسرائيلي منذ بدء الحرب.

في كل يوم، يؤدي إطلاق إسرائيل للصواريخ والمدفعية والقذائف إلى إنتاج صور جديدة لمعاناة الفلسطينيين وخسائرهم في قطاع غزة.

وقد أدى القتال إلى نزوح جميع السكان تقريباً، وتكدس معظمهم في أقصى جنوب المنطقة.

ويخشى العديد من السكان الذين فروا من عدم السماح لهم بالعودة أبدا، أو إذا سمحوا بذلك، فإن أحيائهم ستكون غير صالحة للسكن.