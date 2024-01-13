العالم اليوم - مصادر إيرانية: الحوثيون يتخذون قراراتهم بأنفسهم

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 يناير 2024 02:20 مساءً - قالت مصادر إيرانية لوكالة رويترز، السبت، إن طهران لا تريد التدخل المباشر في المواجهة الجارية بين الحوثيين والولايات المتحدة.

كما ذكر مصدر إيراني آخر، وهو مسؤول كبير طلب عدم نشر اسمه، أن الحوثيين يتخذون قراراتهم بأنفسهم وطهران تدعم قتالهم، لكنها لا تريد حربا شاملة في المنطقة.

وأضاف أن الأمر متروك لإسرائيل والولايات المتحدة لوقف "عدوانهما".

ونفذ الحوثيون، خلال الأسابيع الماضية، هجمات على سفن تجارية يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، وطالبوا بوقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

وردا على ذلك، نفذت القوات الأميركية والبريطانية عشرات الضربات الجوية في أنحاء اليمن خلال اليومين الماضيين. وتعهد الحوثيون بالرد عليها.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية ذكرت أن الهجمات ستؤدي إلى "انعدام الأمن وعدم الاستقرار".

واتهمت واشنطن إيران بالضلوع في هجمات الحوثيين في البحر الأحمر. وتنفي إيران أي دور لها في ذلك.