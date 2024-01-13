روسيا توجه تحذيرا شديد اللهجة لبريطانيا

روسيا توجه تحذيرا شديد اللهجة لبريطانياوجهت روسيا تحذيرا شديد اللهجة لبريطانيا، أنذرتها فيه من عواقب نشر وحدات من قواتها على الأراضي الأوكرانية، عقب توقيع رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك، اتفاق ضمانات أمنية مع الرئيس الأوكراني، فلودومير زيلينسكي، هو الأول من نوعه منذ اندلاع النزاع بين كييف وموسكو العام 2022.

وكتب الرئيس السابق، ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي حاليا، ديمتري ميدفيديف في قناته على تلغرام تعليقا على زيارة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى كييف وتوقيعه اتفاقا أمنيا وصفه زيلينسكي بالاتفاق”التاريخي” أن “نشر وحدة عسكرية من قبل بريطانيا في أوكرانيا سيعني إعلان الحرب على روسيا”.

وأضاف: “آمل أن يفهم أعداؤنا الأبديون، البريطانيون المتعجرفون، أن نشر وحدتهم العسكرية الرسمية في أوكرانيا سيعني إعلان الحرب على بلدنا”.

كما اقترح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، التفكير في كيفية رد فعل الجمهور الغربي إذا تعرض وفد من لندن في وسط العاصمة الأوكرانية لإطلاق قذائف عنقودية، “كما حدث للمدنيين الروس في بيلغورود”.

وقد وصل سوناك بالفعل إلى كييف وكتب على شبكة التواصل الاجتماعي “إكس” أن دعم بريطانيا لأوكرانيا لن يضعف.

وقال إن لندن ستقدم مساعدات عسكرية بقيمة 2.5 مليار جنيه استرليني لكييف في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في أبريل.

وأكدت موسكو مرارا وتكرارا أن المساعدة العسكرية الغربية لأوكرانيا لا تغير شيئا في ساحة المعركة ولا تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع.

وكالات