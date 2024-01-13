العالم اليوم - بالفيديو.. تحذير من "سيول" وانهيارات صخرية محتملة في لبنان

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. تحذير من "سيول" وانهيارات صخرية محتملة في لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 يناير 2024 03:28 مساءً - يتعرض لبنان لمنخفض جوي مصحوب بتساقط كميات كبيرة من الأمطار، وسط توقعات بسرعة رياح قد تصل إلى 80 كيلومترا في الساعة، السبت.

وغرقت عدة طرقات في الشمال اللبناني وشمالي بيروت ومداخلها بالمياه، من جراء كثافة التساقطات وارتفاع منسوب الأنهار وسوء أحوال البنى التحتية.

وحذر خبراء الطقس في لبنان من تحول المنخفض الجوي إلى منخفض أقوى، مع اشتداد غزارة الأمطار حتى تحولها مع ساعات مساء السبت إلى سيول، خصوصا على المناطق الساحلية.

وقال الخبير في أحوال الطقس إيلي خنيصر، إن لبنان "سيكون في فترة حرجة من حيث غزارة الأمطار التي سيستمر هطولها حتى ظهر الأحد، مع استمرار المنخفض يوم الإثنين قبل انحساره".

وحذر خبراء من احتمال حدوث انهيارات صخرية وجرف الأتربة وتراكم أوحال السيول.

وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية اللبنانية أن يكون الطقس الأحد غائما إلى غائم جزئيا، مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية، من دون تغيير على الساحل.

ويستمر تساقط الأمطار المتفرقة التي تكون غزيرة أحيانا، مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق خاصة شمالي البلاد.

ويتوقع أن تخف حدة الأمطار والثلوج نسبيا اعتبارا من بعد ظهر الأحد، ومن المتوقع أن تشتد في فترة مساء الأحد وفجر الإثنين، مع بقاء الضباب على المرتفعات الذي يسبب تراجع الرؤية.