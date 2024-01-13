العالم اليوم - "تعليمات" إسرائيلية جديدة لسكان غزة.. ماذا جاء بها؟

انتم الان تتابعون خبر "تعليمات" إسرائيلية جديدة لسكان غزة.. ماذا جاء بها؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 يناير 2024 03:28 مساءً - أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، السبت، تحويل موقع الممر الإنساني في قطاع غزة إلى شارع الرشيد.

وقال أدرعي، في تغريدة بحسابه الرسمي في منصة "إكس": "يا سكان قطاع غزة، جيش الدفاع يعمل بقوة ضد حماس والمنظمات الإرهابية في قطاع غزة. فيما يلي عدة تعليمات عاجلة:

تم إغلاق الممر الإنساني على شارع صلاح الدين حيث يتم تحويل موقعه إلى شارع الرشيد (البحر).

سيكون الممر الإنساني على شارع الرشيد (البحر) مفتوحا أمام الانتقال من شمال القطاع إلى جنوبه فقط، سواء مشيا على الأقدام أو على متن السيارات بين الساعات 09:00 صباحا و16:00 عصرا.

سيتم تعليق تكتيكي محلي ومؤقت للنشاطات العسكرية لأغراض إنسانية في مخيم رفح حتى 14:00 ظهرا، لغرض التزود.

وكان الجيش الإسرائيلي وجه تعليمات مشابهة مؤخرا، فيما يتعلق بإغلاق الممر الإنساني على شارع صلاح الدين وتحويل موقعه إلى شارع الرشيد.

وقالت وزارة الصحة في غزة السبت، إن 135 فلسطينيا قتلوا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد قتلى الحرب إلى 23843.

وأشارت إلى أن العدد الإجمالي لجرحى الحرب تجاوز 60 ألفا، منذ 7 أكتوبر الماضي.