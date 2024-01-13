‏الرئيس المنتخب لتايوان: لدي مسؤولية للحفاظ على السلام والاستقرار في مضيف تايوان

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أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس المنتخب لتايوان، إن لديه مسؤولية للحفاظ على السلام والاستقرار في مضيف تايوان.
وفاز المرشح المؤيد لاستقلال تايوان، بالانتخابات الرئاسية بنسبة 40% من الأصوات وفق نتائج رسمية شبه نهائية.
وهنأ مرشح المعارضة لانتخابات الرئاسة في تايوان، مرشح الحزب الحاكم بالفوز بالانتخابات.
وقد تصدر الحزب الحاكم في تايوان، السباق على الرئاسة بعد فرز نصف الأصوات، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.