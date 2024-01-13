نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏الرئيس المنتخب لتايوان: لدي مسؤولية للحفاظ على السلام والاستقرار في مضيف تايوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال ‏الرئيس المنتخب لتايوان، إن لديه مسؤولية للحفاظ على السلام والاستقرار في مضيف تايوان.

وفاز المرشح المؤيد لاستقلال تايوان، بالانتخابات الرئاسية بنسبة 40% من الأصوات وفق نتائج رسمية شبه نهائية.

وهنأ ‏مرشح المعارضة لانتخابات الرئاسة في تايوان، مرشح الحزب الحاكم بالفوز بالانتخابات.

وقد تصدر ‏الحزب الحاكم في تايوان، السباق على الرئاسة بعد فرز نصف الأصوات، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.