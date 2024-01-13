نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمم المتحدة: مواد الإغاثة تصل لعدد قليل من بين ملايين السودانيين المحتاجين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة، مارتن غريفيث، إن مواد الإغاثة لا تصل إلا لعدد قليل للغاية من الملايين المحتاجين إليها في السودان.

ونقل موقع "أخبار السودان" عن غريفيث دعوته إلى تحسين الوصول الإنساني إلى جميع المحتاجين للمساعدات في السودان.

وأوضح المسؤول الأممي أن العوائق أمام الجهود الإنسانية في السودان تشمل الإجراءات البيروقراطية المعقدة بشأن الإمدادات الإنسانية التي تصل إلى بورتسودان، والتي تشمل التخليص الجمركي والتفتيش الذي قد يستغرق عدة أسابيع.

وفي وقت سابق، أكد محمد مصطفى، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، أن "الوضع يتدحرج نحو نفق عميق، ومزايدات الجيش الحالية لا تعدو كونها مزايدات تسبق الجلوس إلى طاولة التفاوض".