نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة الأسرى الفلسطينية: الاحتلال اعتقل 5835 فلسطينيًا منذ السابع من أكتوبر الماضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وثقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 5835 فلسطينيًا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت الهيئة في تقرير لها، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 15 فلسطينيًا اليوم، خلال عمليات اقتحام واسعة لعدة مناطق في الضفة الغربية، لافتة النظر إلى أن الأسرى يعيشون ظروف اعتقال قاسية من تعذيب جسدي ونفسي.

قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم السبت، 15 مواطنًا على الأقل من الضّفة، بينهم عدد من أفراد عائلات شهداء الخليل الذين ارتقوا يوم أمس.

وأضافت المؤسستان الفلسطينيتان في بيان لهما، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة بيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظتي: الخليل، وجنين، رافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين، والضرب المبرح بحق المعتقلين وعائلاتهم.



وأشارتا إلى ارتفاع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر المنصرم، إلى أكثر 5835، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها، إلى جانب الاقتحامات لمنازل أهالي المعتقلين، والتي يرافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة.

وذكرت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.