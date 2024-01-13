العالم اليوم - ضربة للكاميرون.. القائد قد يغيب عن كأس أمم إفريقيا

انتم الان تتابعون خبر ضربة للكاميرون.. القائد قد يغيب عن كأس أمم إفريقيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 يناير 2024 05:28 مساءً - تعرض قائد منتخب الكاميرون فينسن أبو بكر لإصابة في التدريبات، قد تجبره على الغياب عن بطولة كأس أمم إفريقيا، حسبما قال مسؤولون في المنتخب، السبت.

وخضع المهاجم لفحص بالأشعة، السبت، على عضلات الفخذ الخلفية التي أصيبت في التدريب الجمعة، وبمجرد تقييم النتائج سيتم اتخاذ القرار بشأن مشاركته في البطولة.

وأبو بكر واحد من بين 4 لاعبين فقط في قائمة الكاميرون الحالية، كانوا ضمن التشكيلة الفائزة باللقب في نسخة 2017 في الغابون.

وشارك صاحب الـ31 عاما في 97 مباراة دولية مع الكاميرون، من بينها خوض نهائيات كأس العالم 3 مرات، والنسخ الثلاث السابقة من كأس أمم إفريقيا.

ويملك منتخب الكاميرون خيار استبدال قائده في القائمة المشاركة بالبطولة، قبل المباراة الأولى في المجموعة الثالثة ضد غينيا في ياموسوكرو، الإثنين.