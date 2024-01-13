نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هربا من الحرب.. أكثر من 23 ألف نازح يلجأون إلى قضاء صور جنوب لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور بيانا، اليوم السبت، أعلنت فيه عن ارتفاع عدد النازحين في قضاء المدينة.

وجاء في البيان: "ارتفاع عدد النازحين الذين تم تسجيلهم في غرفة العمليات التابعة لها إلى أكثر من 23 ألف نازح، وتعمل الوحدة مع الجهات الرسمية والمنظمات الدولية على تأمين احتياجاتهم وفق الإمكانيات والتمويل المتوفر لديهم".

وأشاد البيان بما قام به مجلس الجنوب على صعيد مواكبة أزمة النازحين وتأمين الحصص الغذائية لكافة العائلات النازحة للمرة الثانية منذ بداية الحرب إضافة إلى تأمين الفرش وحليب الأطفال ومستلزمات النظافة بشكل دائم.

وأشار إلى أن "ارتفاع عدد النازحين جاء بعدما وسع العدو الإسرائيلي من رقعة اعتداءاته على القرى الجنوبية وهذا يرتب على الجميع تحمل المسؤولية تجاه المواطنين والتخفيف من معاناتهم والحفاظ على كرامتهم".