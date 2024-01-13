ألمانيا تعتزم إرسال الفرقاطة هيسن لصد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 يناير 2024 06:31 مساءً - أفادت وسائل إعلام ألمانية أن دولة ألمانيا الفيدرالية، سترسل الفرقاطة هيسن إلى البحر الأحمر، للمساعدة في صد هجمات جماعة الحوثيين اليمنية على السفن التجارية، ومن المقرر أن تبحر الفرقاطة المتخصصة في الدفاع الجوي في الأول من فبراير المقبل.

وحسب صحيفة فيلت الألمانية، فإن هيسن، هي واحدة من 3 فرقاطات على الأقل أو مدمرات الصواريخ الموجهة، والتي تستخدم في إدارة الأزمات التابع لخدمة المصالح الخارجية الأوروبية، ومن المتوقع أن يشارك 240 جنديًا ألمانيًا في العملية.

وحسب معلومات من البحرية الألمانية، تمتاز الفرقاطة هيسن، بقدرتها على الإستطلاع الراداري، والذي يمكنه اكتشاف 1000 هدف في نفس الوقت، كما أنها مزودة بصواريخ مضادة للطائرات والسفن ومجموعات أنابيب الطوربيد ومدافع بحرية وطائرتين هليكوبتر هجومية.

وحتى نهاية العام الماضي، تم نشر هيسن لمدة 6 أشهر كجزء من مجموعة الانتشار السريع التابعة لحلف شمال الأطلسي في بحر الشمال والقطب الشمالي لإجراء التدريبات وردع روسيا، وفي الفترة من ديسمبر 2013 إلى أبريل 2014، شاركت الفرقاطة في مهمة أتالانتا لردع القراصنة في القرن الأفريقي.

الهجوم الأمريكي البريطاني

ولفتت الصحيفة الألمانية إلي أن هجوم الولايات المتحدة وبريطانيا، علي مواقع الحوثيين في اليمن، جاء ردًا على عرقلة حركة الملاحة في البحر الأحمر، واستهداف السفن التجارية، كما تلقت القوات الأمريكية البريطانية، دعمًا عسكريًا من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا.

من جانبه، قال المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثيين أن جميع المصالح الأمريكية البريطانية أصبحت أهدافا مشروعة بعد العدوان المباشر على الجمهورية اليمنية.