نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاثنين.. المركز الثقافي الروسي بالقاهرة يحتفل بذكرى وضع حجر أساس السد العالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينظم البيت الروسي بالقاهرة، بالتعاون مع بيت العيلة للثقافة والفن وجمعية بناة السد العالي وجمعية خريجي الجامعات الروسية والسوفيتية، احتفالية كبرى فى الذكرى الـ64 لوضع حجر الأساس لبناء السد العالي، وذلك في تمام الساعة 5 مساء الاثنين 15 يناير، بمسرح المركز الثقافى الروسي.

تتضمن الاحتفالية كلمات لكل من مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، والمهندس صبرى العشماوى رئيس جمعية بناة السد، وشريف جاد رئيس جمعية الخريجين، والمستشار شريف الجندى رئيس ملتقى بيت العيلة، والكاتب الصحفى محمد الشافعي، كما يلقي المهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر كلمة عن أسرة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

كما تتضمن الاحتفالية فقرات فنية يشارك فيها كل من أدهم الجمال، والمطربة أمنية طارق، والمطربة هالة الديبيكي، والمطرب محمد فوزي، والمطرب محمد وحيد، والمطربة الجزائرية أمينة، والمطرب النوبى خالد منير، كما يعرض فيلما تسجيليا عن مرحلة بناء السد العالي.

وتختتم الاحتفالية التي يديرها المستشار شريف الجندى بتكريم 25 مهندسا من بناة السد العالي.