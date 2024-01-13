نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابات وتخريب عدد من المحال التجارية.. إسرائيل تواصل اقتحام مخيم الفارغة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصيب 7 شبان فلسطينيين، اليوم السبت، خلال الاقتحام المستمر الذي تشنه قوات إسرائيلية على مخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة الغربية، منذ أكثر من خمس ساعات.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن أربعة شبان أصيبوا، بينهم اثنان بالرصاص الحي. وأضافت المصادر أن "جنود الاحتلال أعاقوا عمل الطواقم الطبية، وقامت دورية عسكرية بصدم مركبة إسعاف، إضافة لقيامهم بإيقاف وتفتيش مركبة إسعاف أخرى".

وتخلل اقتحام المخيم انتشار لجنود مشاة وقناصة إسرائيليين، فيما تسمع أصوات انفجارات وإطلاق نار من داخل المخيم بين الفينة والأخرى، وعملت جرافة إسرائيلية على تدمير بعض المحلات التجارية وسط المخيم.

واقتحمت القوات الإسرائيلية المخيم، ودفعت بتعزيزات عسكرية إلى المخيم، وسط تحليق مكثف من طائرات الاستطلاع.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن "قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين داخل المخيم وخربت محتوياتها، إضافة إلى اعتقال عدد من الشبان".