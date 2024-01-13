العالم اليوم - أسهم الأسواق الناشئة تجذب 29 مليار دولار في ديسمبر

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 يناير 2024 08:27 مساءً - قال معهد التمويل الدولي إن أسهم الأسواق الناشئة جذبت نحو 29 مليار دولار في ديسمبر 2023، مقارنة بما يقارب 43.4 مليار دولار في نوفمبر، منخفضة بنسبة 33.2 بالمئة على أساس شهري.

وأوضح معهد التمويل الدولي أن الأسهم والسندات الصينية، في المقابل، واصلت أداءها السيئ، وتراجع صافي التدفقات الخارجة بنحو 13.5 بالمئة على أساس شهري إلى 3.2 مليار دولار في ديسمبر، فيما عززت الأسواق الناشئة الأخرى من تعافيها.

ويؤكد ذلك التباعد بين الصين والأسواق الناشئة الأخرى، ما يشير إلى تغير في اتجاه المستثمرين.

وتراجع إجمالي التدفقات الداخلة إلى سندات الأسواق الناشئة -عدا الصين- من 32.9 مليار دولار في نوفمبر إلى نحو 10.9 مليار دولار في ديسمبر، بعد تحسن أكبر في بيئة الاستثمار الكلية.

وتلقى هذا الإجمالي دعماً من ميل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لخفض أسعار الفائدة، وتبني سيناريو "الهبوط السلس" في الولايات المتحدة، والأداء الإيجابي للسندات المقومة بالعملة المحلية، التي حققت أفضل أداء لها منذ 2019، بحسب المعهد.