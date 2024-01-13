العالم اليوم - نتنياهو: "العدل الدولية" لن تمنع إسرائيل من القتال في غزة

انتم الان تتابعون خبر نتنياهو: "العدل الدولية" لن تمنع إسرائيل من القتال في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 يناير 2024 08:27 مساءً - اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن محكمة العدل الدولية لن تردع إسرائيل عن مواصلة حربها في قطاع غزة "حتى تحقيق النصر الكامل" وفق تعبيره.

جاء ذلك بعد أن رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال نتنياهو في خطاب بثه التلفزيون، السبت: "لن يوقفنا أحد، لا لاهاي (المدينة الهولندية حيث تقع محكمة العدل الدولية) ولا محور الشر. لا أحد".