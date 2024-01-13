جيش الاحتلال: سندرس السماح بعودة النازحين من شمال غزة بعد زوال الخطر

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 يناير 2024 08:34 مساءً - قال رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي: "سندرس السماح للفلسطينيين النازحين من شمال غزة بالعودة عندما لا يكون هناك خطر عليهم"، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

يذكرأن، مجلة "فورين بوليسى" الأمريكية قالت إن الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى أزمة نزوح ذات حجم تاريخي، ووفقا للتقييمات الدولية، هناك حوالي 1.9 مليون فلسطيني مشردين في غزة، أي 85% من السكان.

وأوضحت المجلة أن أكثر من مليون من هؤلاء فروا من من الجزء الشمالي من غزة بناءً على تعليمات الاحتلال الإسرائيلي معتبرة أن الصور والقصص ومقاطع الفيديو التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي منذ بداية الحرب، تظهر عائلات فلسطينية تهرب بأمتعة خفيفة، تبدو للكثيرين وكأنها استرجاع وطني للنكبة. وهو الاسم الذي يطلق على الصدمة الوطنية الناجمة عن تهجير حوالي 750 ألف فلسطيني خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948.