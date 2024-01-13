العالم اليوم - إسرائيل تتهم "حماس" بالتخطيط لمهاجمة سفارتها في السويد

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 يناير 2024 11:23 مساءً - اتهمت إسرائيل حركة "حماس"، يوم السبت، بالتخطيط لمهاجمة سفارتها في السويد قائلة إن ذلك يأتي في إطار توسيع لعمليات الحركة في أوروبا حيث أعلنت السلطات إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم الشهر الماضي.

وفي بيان عن الاعتقالات التي أعلنتها السلطات الدنماركية والألمانية والسويدية، ذكر جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" اسم عضو مزعوم في شبكة "حماس" في السويد دون تحديد ما إذا كان محتجزا أيضا.

وكانت الشرطة الدنماركية، قد أعلنت الجمعة، أن سبعة أشخاص يشتبه في إعدادهم لهجوم إرهابي مخطط له أحبطته الشرطة في الدنمارك في ديسمبر الماضي، هم على ارتباط بحركة "حماس".

وأكد المدعي العام الدنماركي أندرس لارسون أن القضية "لديها صلات مع حماس"، حسبما أبلغت الشرطة الدنماركية وكالة فرانس برس في رسالة.

وفي وقت سابق من ديسمبر، أعلنت الشرطة الدنماركية أنها ألقت القبض على مشتبه فيهم بالتخطيط لهجوم في البلاد.

ووفق موقع "تايمز أوف إسرائيل"، فإن الهجوم الذي خطط له كان يهدف إلى ضرب أهداف إسرائيلية.

وجاء في بيان رسمي أصدره "الموساد" بعد ذلك أنه "بفضل تحقيق استخباراتي مضنٍ وشامل، اعتقلت أجهزة الأمن والإنفاذ في الدنمارك سبعة نشطاء إرهابيين يعملون لصالح حماس، وأحبطت هجوما كان يهدف إلى قتل مدنيين أبرياء على الأراضي الأوروبية".

ولاحقا، أعلنت السلطات الدنماركية أنها منعت وقوع هجوم بعد ثلاث عمليات توقيف في الدنمارك ورابعة في هولندا.