العالم اليوم - الأسرع منذ عام 1976.. منتخب "الفيلة" يفتتح أهداف أمم إفريقيا

انتم الان تتابعون خبر الأسرع منذ عام 1976.. منتخب "الفيلة" يفتتح أهداف أمم إفريقيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 يناير 2024 03:24 صباحاً - استهل منتخب كوت ديفوار مشواره في كأس الأمم الإفريقية بفوز على غينيا بيساو بهدفين دون مقابل.

وأحرز سيكو فوفانا الهدف الأول لكوت ديفوار في الدقيقة 4، وهو ما جعله صاحب أسرع هدف يتم تسجيله في تاريخ المباريات الافتتاحية لبطولة كأس أمم إفريقيا بعد الإثيوبي سولومون شيفيراهو الذي سجّل هدفا في مرمى أوغندا سنة 1976 في الدقيقة الثانية، حسبما ذكر موقع "جول" الرياضي.

وبهذا الهدف ارتفع رصيد فوفانا مع منتخب كوت ديفوار إلى 6 أهداف خلال 13 مباراة رسمية.

وستواجه كوت ديفوار في المباراة القادمة نيجيريا يوم الخميس القادم، وستلعب ضد غينيا الاستوائية يوم 22 يناير.

وتنظم كوت ديفوار الطامحة لإحراز لقبها الثالث البطولة للمرة الثانية بعد 1984 حين كانت المشاركة تقتصر على 8 منتخبات فقط، و2015.

وتقام النهائيات بمشاركة 24 منتخبا للمرة الثالثة، بعد النسخة الماضية في الكاميرون 2021 (مطلع 2022) ومصر 2019، وهو ما يشكّل تحديا لوجستيا كبيرا للبلد الفرنكفوني الواقع في غرب إفريقيا.

ولم يُتوّج أي منتخب على أرضه منذ مصر عام 2006، وما فرض هذا الواقع استضافة النهائيات من دول متواضعة فنيا على غرار أنغولا والغابون وغينيا الاستوائية.

ويطمح منتخب "الفيلة" المدجّج بالنجوم في خطي الهجوم والوسط الى كسر هذه اللعنة من أجل إحراز ثالث ألقابه بعد 1992 و2015.