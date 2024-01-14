العالم اليوم - خلال 100 يوم.. "عدد هائل" من الإسرائيليين طلبوا مساعدة نفسية

انتم الان تتابعون خبر خلال 100 يوم.. "عدد هائل" من الإسرائيليين طلبوا مساعدة نفسية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 يناير 2024 02:28 مساءً - تلقى الخط الساخن للأزمات في إسرائيل "Eran" أكثر من 100 ألف طلب للمساعدة النفسية منذ هجوم حماس الصادم في 7 أكتوبر،

وتم تلقي حوالي 3000 من الطلبات خلال أحداث يوم 7 أكتوبر، والتي قُتل فيها حوالي 1200 شخص واحتُجز حوالي 240 آخرين كرهائن.

وفي بيان نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، قال الرئيس التنفيذي لشركة "Eran" ديفيد كورين: "فيما يتعلق بالصحة العقلية لجميع مواطني إسرائيل، من المهم أن نفهم أن العدد الهائل من الطلبات هو دليل على الحاجة إلى المساعدة".

وأضاف: "إنها طلبات صعبة ومفجعة حقا تم تلقيها منذ بداية هذه الأحداث والكارثة الثقيلة التي حلت بدولة إسرائيل".

ودخلت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس يومها المئة في قطاع غزة، وخلفت خسائر مادية وبشرية كبيرة، في ظل جهود عالمية تهدف لوقف إطلاق النار والوصول لهدنة جديدة يتم بموجبها إطلاق سراح مزيد من الرهائن والأسرى.