العالم اليوم - غال غادوت توجه رسالة بالفيديو لأهالي الرهائن الإسرائيليين

انتم الان تتابعون خبر غال غادوت توجه رسالة بالفيديو لأهالي الرهائن الإسرائيليين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 يناير 2024 02:28 مساءً - أرسلت الممثلة الإسرائيلية المعروفة غال غادوت، رسالة فيديو من منزلها في لوس أنجلوس، إلى عائلات الرهائن المحتجزين داخل قطاع غزة.

وقالت غادوت، التي سبق لها أن خدمت في الجيش الإسرائيلي: "100 يوم من دونهم. من المستحيل أن نتخيل، أنتم أبطال وسنبذل كل ما في وسعنا لإعادتهم إلى الوطن. ليس هناك خيار آخر".

وأضافت الممثلة التي اشتهرت بدور "المرأة الخارقة": "هناك معنى لكل ما تفعله. لكل تجمع. مقطع فيديو. مقال. مسيرة. إن العالم كله يراك ويسمعك"، في إشارة على ما يبدو إلى الحراك الذي تشهده إسرائيل للضغط على الحكومة من أجل إعادة الرهائن.

وأكملت: "قضية الرهائن موجودة في كل بيت وفي بيتي أيضا. علينا أن نواصل العمل ولن نتوقف حتى يعودوا إلى منازلهم. أنا أحتضن كل واحد منكم".

وحث كثير من المشاهير حول العالم على ضرورة وقف القتال المستمر منذ 100 يوم بين إسرائيل وحركة حماس، والعمل على عودة المحتجزين.

وانطلقت شرارة الحرب عندما هاجم مسلحون من حماس بلدات في جنوب إسرائيل مما أطلق حملة عسكرية إسرائيلية عنيفة سقط فيها ما يقرب من 24 ألف قتيل فلسطيني.

ونوفمبر الماضي، أعلنت إسرائيل وحماس الهدنة الأولى في الحرب، التي قضت بوقف القتال لتبادل نساء وأطفال من الرهائن المحتجزين في غزة مقابل نساء وأطفال تحتجزهم إسرائيل، مع السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة.

وتم تمديد وقف إطلاق النار لمدة أسبوع وإطلاق سراح 105 من الرهائن وحوالي 240 أسيرا فلسطينيا، قبل أن تستأنف الحرب في الأول من ديسمبر.