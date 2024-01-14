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أحمد جودة - القاهرة - في غضون مئة يوم لجأ "عدد كبير جدًا" من المواطنين الإسرائيليين إلى الدعم النفسي والمساعدة العاطفية منذ الهجوم الصادم الذي نفذته حركة حماس في 7 أكتوبر، وصل خط الأزمات "Eran" في إسرائيل إلى أكثر من 100 ألف طلب للدعم النفسي.

تلقى خط الأزمات "Eran" نحو 3000 طلب خلال الأحداث المأساوية في 7 أكتوبر، حيث فقد نحو 1200 شخص حياتهم، واحتُجز نحو 240 آخرين كرهائن.

الطلبات التي تم استلامها منذ بداية هذه الأحداث والكارثة الثقيلة التي ألمت بدولة إسرائيل، هي طلبات صعبة ومحزنة حقًا

في بيان نُشِرَ عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية، أشار الرئيس التنفيذي لشركة "Eran"، ديفيد كورين، إلى أن "العدد الكبير من الطلبات يُظهر بشكل واضح الحاجة الملحة للمساعدة فيما يتعلق بالصحة العقلية لجميع مواطني إسرائيل".

عاجل|في غضون مئة يوم لجأ "عدد كبير جدًا" من المواطنين الإسرائيليين إلى الدعم النفسي والمساعدة العاطفية

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وأضاف قائلًا: "تلك الطلبات التي تم استلامها منذ بداية هذه الأحداث والكارثة الثقيلة التي ألمت بدولة إسرائيل، هي طلبات صعبة ومحزنة حقًا".

الحرب بين إسرائيل وحركة حماس تصل إلى يومها المئة في قطاع غزة

وصلت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس إلى يومها المئة في قطاع غزة، وتركت وراءها خسائر هائلة من الناحية المادية والبشرية. وذلك في ظل جهود دولية مستمرة تسعى لتحقيق وقف لإطلاق النار والوصول إلى هدنة جديدة، بهدف إطلاق سراح المزيد من الرهائن والأسرى.