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أحمد جودة - القاهرة - غالانت ينسحب من اجتماع وزاري مما يفتح بابًا لظهور أزمة جديدة مع نتنياهو،انسحب وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، من اجتماع مجلس الوزراء الأمني مساء السبت، بسبب خلاف نشب حول مشاركة مساعدين له، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية.

تم تحديد اجتماع مجلس الوزراء على أن يكون مغلقًا أمام المساعدين، حيث تم رفض دخول رئيس أركان الجيش، ورغم أن سُمح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين بإحضار مساعدين، إلا أن غالانت رد بشكل "غاضب" على هذا الرفض، مما أدى إلى اندلاع خلاف بين الأطراف.

وفقًا لموقع "والا" الإسرائيلي، قال رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي خلال المناقشة: "حتى أنا لم أحتفظ بمساعدي هنا" ردَّ غالانت بغضب قائلًا: "لقد نسيت أنك مساعد أيضًا".

عاد يوآف غالانت إلى الجلسة في الجزء الثاني من الاجتماع، ووفقًا للتقارير، تم السماح للسكرتير العسكري لغالانت بالدخول.

ذكرت مصادر قريبة من يوآف غالانت لصحيفة "معاريف" أن بنيامين نتنياهو قد جلب خمسة مساعدين إلى الاجتماع، رغم الحظر المزعوم على إحضار مساعدين.

وأكدت المصادر أن "رئيس أركان وزارة الدفاع والسكرتير العسكري ليسا من الكماليات، بل هما جزء أساسي في البنية التنفيذية، حيث يقومان بنقل التعليمات بفعالية إلى الوزارة والجيش".

عاجل|غالانت ينسحب من اجتماع وزاري مما يفتح بابًا لظهور أزمة جديدة مع نتنياهو

غالانت ينسحب .. كيف يُمكن الاعتماد على حكومة تتصرف كالأطفال في روضة الأطفال؟

رد عضو الكنيست تالي غوتليف من حزب الليكود على النزاع من خلال نشر تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، قائلًا: "كيف يُمكن الاعتماد على حكومة تتصرف كالأطفال في روضة الأطفال؟ هل يفترض أن نثق في تساحي هنغبي أكثر من وزير الدفاع؟ هل لا يوجد شخص بالغ ومسؤول يمكنه إصدار التوجيهات؟ يا إلهي، أنت تدير الحرب، والوزير لا يستطيع حتى دخول الاجتماع بمساعده، الذي يُعتبر يده اليمنى".

غالانت ينسحب .. غوتليف: "الأطفال الصغار هم ما أنتم عليه جميعًا"

وأكمل تالي غوتليف: "الأطفال الصغار هم ما أنتم عليه جميعًا" يأتي هذا الجدل في إطار استمرار التوترات المتصاعدة بين نتنياهو وغالانت، سواء خلال فترة الحرب الحالية أو حتى قبلها بعدة أشهر.

تصاعدت الاشتباكات بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع في مارس من العام الماضي أيضًا، عندما حذر يوآف غالانت من تأثيرات الإصلاح القضائي على المجتمع الإسرائيلي. رد بنيامين نتنياهو بإعلان إقالة غالانت.

بعد اندلاع احتجاجات حاشدة ضد القرار، قرر بنيامين نتنياهو تجميد القرار والتراجع عن إقالة وزير الدفاع.