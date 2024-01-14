العالم اليوم - وزير المالية المصري: نسعى لبناء شراكة مع بنك التنمية الجديد

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 يناير 2024 03:28 مساءً - أكد وزير المالية المصري محمد معيط أن الحكومة المصرية تسعى لبناء شراكة استراتيجية قوية ومستدامة مع بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة "بريكس"، وذلك لجذب المزيد من تدفقات الاستثمارات التنموية للبلاد.

وأضاف الوزير، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد، فى لقائه مع فلاديمير كازبيكوف نائب رئيس البنك، والوفد المرافق له، أن هناك آفاقًا واعدة للتعاون مع بنك التنمية الجديد، في مشروعات الطاقة النظيفة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والبيئية، والبنية التحتية المعلوماتية، والمياه، والصرف الصحي.

وأشار إلى أن مصر تستهدف إصدار سندات بالعملات المحلية في أسواق الدول أعضاء بنك التنمية الجديد، كما تستهدف أيضًا إصدار سندات خضراء وزرقاء واجتماعية ومستدامة تلبى طموحات «رؤية مصر 2030» من أجل إضافة فئات جديدة من المشروعات ذات البعد الاجتماعي إلى محفظة مصر المستدامة.

وأضاف معيط أن مصر تتطلع لإجراء مباحثات مشتركة ومستدامة حول استراتيجيات تعزيز التنمية الاقتصادية؛ على نحو يتسق مع خطط بنك التنمية الجديد لتوسيع أنشطته في مصر خلال الفترة المقبلة.

وقال الوزير، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد، إن مصر تحرص على تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات الدولية متعددة الأطراف؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية، وما يترتب عليها من تحديات غير مسبوقة.