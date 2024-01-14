العالم اليوم - قتيلان في قصف صاروخي شمالي إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر قتيلان في قصف صاروخي شمالي إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 يناير 2024 04:26 مساءً - قتل رجل وامرأة، الأحد، من جراء صاروخ مضاد للدبابات سقط شمالي إسرائيل قرب الحدود مع لبنان، حسبما قالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن صاروخا أستهدف منزلا، مما أدى إلى وقوع "خسائر بشرية"، ثم أعلن لاحقا مقتل امرأة مسنة وابنها.

وأضاف الجيش أن قواته كانت تقصف أهدافا لحزب الله في لبنان.

وتتبادل إسرائيل وحزب الله إطلاق النار منذ بدأت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة، مما أشعل صراعا امتد إلى أماكن أخرى في المنطقة.

وهذه أخطر مواجهة بين إسرائيل وحزب الله منذ الحرب بينهما عام 2006.

وفي وقت سابق من الأحد، قالت إسرائيل إن قواتها قتلت 4 مسلحين كانوا يحاولون التسلل من لبنان.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن جنوده كانوا يقومون بدورية في منطقة جبل روس، التي تسميها إسرائيل هار دوف، حول مزارع شبعا المحتلة، عندما رصدوا المسلحين الأربعة الذين فتحوا النار على القوة الإسرائيلية.

وأفاد مسؤول عسكري إسرائيلي بأنهم كانوا مسلحين ببنادق وصواريخ مضادة للدبابات وقنابل يدوية وقذائف "آر بي جي"، وذكر أن انتماءهم غير معروف بعد.