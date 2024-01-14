العالم اليوم - نحو لقب خامس.. اليابان تبدأ مشوارها بفوز مثير على فيتنام

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 يناير 2024 05:24 مساءً - بدأت اليابان مشوارها نحو لقب قاري خامس بفوز مثير على فيتنام 4-2، الأحد، على استاد الثمامة، وذلك ضمن منافسات المجموعة الرابعة من كأس آسيا لكرة القدم المقامة حالياً في قطر.

وسجل تاكومي مينامينو (11 و45) وكيتو ناكامورا (45+4) واياسي اويدا (85) أهداف اليابان، ودين ياك نغوين (16) وتوان هاي فام (33) هدفي فيتنام.

وتضم المجموعة أيضاً العراق وإندونيسيا اللذين يلتقيان الإثنين.

والفوز هو الحادي عشر توالياً للمنتخب الياباني في الأشهر الأخيرة، وسجلت خلال هذه المباريات 49 هدفاً.

دخلت اليابان المباراة مرشحة فوق العادة للفوز، لكن فيتنام بقيادة مدرب اليابان السابق الفرنسي فيليب تروسييه وقفت ندا عنيدا لها لا سيما في الشوط الأول عندما تقدمت عليها بهدفين، قبل أن يرد "الساموراي الأزرق" بهدفين سريعين في نهايته ويضيف رابعا في الشوط الثاني ليخرج فائزاً.

استحوذت اليابان على الكرة بنسبة عالية ونجحت في افتتاح التسجيل من ركلة ركنية أخطأ الحارس الفيتنامي في تقديرها وبعد دربكة داخل المنطقة وصلت الكرة إلى مينامينو مهاجم موناكو الفرنسي ليتابعها داخل الشباك (11).

بيد أن اليابان لم تنعم طويلاً بتقدمها لأن فيتنام أدركت التعادل بعد 4 دقائق بواسطة دين ياك نغوين من كرة رأسية مستغلا ركلة ركنية ليخدع الحارس زيون سوزوكي (16).

وصمد المنتخب الفيتنامي في وجه نظيره الياباني الأكثر خبرة منه نظراً لأن معظم لاعبيه يدافعون عن ألوان أندية في البطولات الخمس الأوروبية الكبرى، لا بل تقدم عليه بواسطة توان هاي فام بكرة جاءته من ركلة ثابتة ليتابعها من مسافة قريبة داخل الشباك (33).

تدارك المنتخب الياباني الموقف في مدى 4 دقائق نهاية الشوط الأول.

ففي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول نجح "الساموراي الأزرق" في إدراك التعادل عبر مينامينو مجددا.

وفي الوقت بدل الضائع تقدم مجدداً بواسطة كيتو ناكامورا بتسديدة من خارج المنطقة سكنت الزاوية العليا لمرمى فيتنام إثر تمريرة حاسمة من مينامينو (54+4).

تراجع إيقاع المباراة في الشوط الثاني، إلى أن نجحت اليابان في حسم النتيجة نهائياً في صالحها عندما سجل لها البديل إياسي أويدا هدف الحسم (85).

وكانت اليابان فاز مرتين على فيتنام في كأس آسيا، 4-1 في دور المجموعات لنسخة 2007، و1-0 في ربع نهائي النسخة الماضية.