نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نصر الله يتحدى الأمريكيين وإسرائيل بحرب "لا أسقف لها ولا حدود" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، أن الأمريكيين هددوا لبنان بأنّه إذا لم يتم وقف جبهة الجنوب فإنّ إسرائيل ستشنّ حربا على البلاد.

وقال نصر الله في كلمة في "ذكرى أسبوع الشهيد وسام حسن طويل"، اليوم الأحد: "الأمريكيون هددوا لبنان بأنّه إذا لم يتم وقف جبهة الجنوب فإنّ إسرائيل ستشنّ حربا على البلاد، تهويلكم لن يُجدي نفعا لا اليوم ولا غدا ولا في أيّ يوم من الأيام".

وأضاف: "يتم تهديدنا بألوية مهزومة في غزّة "يا هلا ومرحب"، الجيش الإسرائيلي حين كان مُعافى وبكامل عتاده تحطّم أمام مقاومينا في حرب تموز".

وتابع: "من يجب أن يخشى ويخاف من الحرب هو إسرائيل وشعب العدو ومستوطنوه وليس لبنان، نحن جاهزون للحرب منذ 99 يوما ولا نخافها وسنقاتل بلا أسقف وبلا حدود".

وأكد نصرالله على أنه "على الأمريكي الذي يدعي الخوف على لبنان أن يخاف على أداته في المنطقة وقاعدته العسكرية".

وتجدد القصف الإسرائيلي على عدد من البلدات الحدودية جنوب لبنان، اليوم الأحد، بينما أعلن حزب الله عن 6 استهدافات لمواقع تابعة للقوات الإسرائيلية.

وقالت مراسلتنا إن قصفا مدفعيا إسرائيليا بالقذائف الفوسفورية استهدف بلدة كفركلا في القطاع الشرقي.