فنزويلا تدين العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن

فنزويلا تدين العدوان الأمريكي البريطاني على اليمنأدانت فنزويلا بشكل قاطع الاعتداءات الأمريكية والبريطانية على اليمن، والتي لا تساهم إلا في مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.

وقال وزير الخارجية الفنزويلي "إيفان خيل" في بيان له نشرة على منصة (X) اليوم: إن فنزويلا تدين بشدة قصف اليمن من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى؛ إنه عمل غير قانوني ينتهك القانون الدولي ولا يساهم إلا في مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.

وجدد الوزير تأكيد الحكومة الفنزويلية على ضرورة إنهاء الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني في قطاع غزة والاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة من أجل تحقيق السلام في منطقة غرب آسيا.

ودعت كاراكاس المجتمع الدولي إلى تطبيق كافة التدابير والضغوط اللازمة لإعادة إرساء القانون الدولي والعدالة في المنطقة ومنع تصعيد الصراع الناجم عن هجمية الكيان الصهيوني في فلسطين.