نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوكرانيا تطرح صيغة سلام لإنهاء الحرب مع روسيا في دافوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت أوكرانيا اليوم الأحد صيغة سلام لإنهاء الحرب الدائرة منذ نحو عامين مع روسيا، وذلك خلال اجتماع لمستشاري الأمن القومي من شتى أنحاء العالم في دافوس.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا الأسبوع، لكنه لم يحضر الجلسة الافتتاحية الصباحية التي ضمت 81 مشاركًا من دول ومنظمات دولية.

ومثّل أندريه يرماك كبير موظفي مكتب زيلينسكي أوكرانيا في محادثات حضرتها بيني بريتزكر وهي الممثلة الأمريكية الخاصة المعنية بتعافي الاقتصاد الأوكراني، وكذلك جيمس أوبراين مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوروآسيوية.

وقال يرماك على حسابه عبر "تيليغرام" إن "هناك مشاركين من 18 دولة آسيوية و12 دولة أفريقية و6 من دول أمريكا الجنوبية"، مضيفا أن "دولًا من جنوب العالم تشارك بشكل متزايد في عملنا".

ومع تصاعد المخاوف بشأن دعم واشنطن لأوكرانيا خلال عام الانتخابات الرئاسية الأمريكية، من المتوقع أن يلقي مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، كلمتين خلال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي تبدأ فعالياته رسميًّا، مساء غد الإثنين.

وقالت سويسرا التي تستضيف المحادثات والمنتدى، إن محادثات السلام الأوكرانية تهدف إلى وضع لمسات نهائية على مبادئ "من أجل سلام عادل ودائم في أوكرانيا" على مستوى مستشاري الأمن القومي، وذكرت في بيان الأسبوع الماضي، أن تلك المبادئ يجب أن تشكل أساسًا للمراحل المقبلة من عملية السلام.

وتتركز الأضواء على دور دول جنوب العالم في محادثات صيغة السلام الأوكرانية في دافوس. بينما ظلت دول محايدة من إفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وآسيا على الهامش إلى حد كبير فيما يتعلق بأوكرانيا، لكن تلك الدول سيكون لها ممثلون في دافوس هذا الأسبوع.

وتشدد أوكرانيا، التي تحظى بدعم قوي من حلفائها، على أنها لن "تستسلم حتى استعادة كل شبر من أراضيها من روسيا"، لكن لم يتضح إن كانت دول جنوب العالم تتفق مع صيغة السلام تلك.