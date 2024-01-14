نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجددًا.. "ترامب" يثير الجدل في ظل مساعيه لدخول البيت الأبيض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب الساعي للدخول مجددًا إلى البيت لأبيض في الانتخابات الرئاسية المقبلة إثارة الجدل.

فقد وجه ترامب في آخر "صيحاته" الشكر للقاتل المأجور السابق سلفاتوري جرافانو وأشاد به، ما أثار الدهشة والجدل بين العديد من الأميركيين على وسائل التواصل الاجتماعي.

إذ أعرب بعض المعلقين عن استغرابهم من شكر رئيس سابق لرجل عصابات ومجرم متسلسل، مسؤول عن عدد لا يحصى من عمليات الخطف والسطو المسلح وآلاف الجنايات الأخرى.

https://www.instagram.com/realdonaldtrump/?utm_source=ig_embed&ig_rid=d2d571f3-0769-4eff-baae-6c78fc858ca5

رجل عصابات شهير يصف ترامب بالرجل الصادق وغير الفاسد!!!

ونشر المرشح الأوفر حظًا في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري لعام 2024 أمس السبت، على حسابه في منصة Truth Social فضلا عن انستغرام يوم السبت، مقابلة مصورة لرجل العصابات الشهير يصف فيه ترامب بالرجل الصادق وغير الفاسد.

وفي الفيديو زعم جرافانو أنه فشل في إقناع ترامب بالعمل معه لأنه لا يريد التورط في الغوغاء.

يذكر أن جرافانو، المعروف أيضًا باسم "سامي الثور"، يعتبر زعيم عائلة جامبينو الإجرامية في مدينة نيويورك، وفق نيوزويك. وكان الرجل اعترف بتورطه في 19 جريمة قتل، قبل أن يخرج من السجن عام 2017 بعد أن حكم عليه بالحبس لمدة 20 عامًا بتهمة إدارة مجموعات للاتجار بالمخدرات في أريزونا.