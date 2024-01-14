نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية البريطانية: إيران لعبت دورا خبيثا للغاية في هجمات البحر الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون الأحد من أن المملكة المتحدة مستعدة للتحرك مجددًا ضد الحوثيين في اليمن إذا واصلوا هجماتهم على السفن العسكرية والتجارية في البحر الأحمر، معتبرا أن إيران لعبت دورا خبيثا للغاية في هذه الهجمات.

ففي مقال نشرته صحيفة صنداي تلغراف، كتب كاميرون "لقد وجهنا رسالة لا لبس فيها مفادها أن تصرفات الحوثيين مرفوضة ونحن مصممون على وضع حد لها.. وسندافع دائما عن حرية الملاحة. وقبل كل شيء، سنكون مستعدين لتنفيذ أقوالنا".

وأكد وزير الخارجية أن "إبقاء الممرات البحرية مفتوحة هو مصلحة وطنية حيوية"، على الرغم من انعكاس ذلك على ارتفاع الأسعار "في بريطانيا وفي العالم".

وأكد كاميرون أن هذه الأعمال العسكرية "ساهمت في تقليص قدرات الحوثيين"، مشيرًا إلى أن هذه الضربات "ضرورية ومتناسبة وشرعية" و"منفصلة تماما" عن النزاع في غزة.

طهران هي "الفاعل الخبيث"

كما ندد وزير الخارجية بالدور الذي تؤديه إيران، الأحد قائلًا؛ إنه لا يشك بتاتًا في أن طهران هي "الفاعل الخبيث" الذي يقف وراء "الوكلاء" في المنطقة، في إشارة إلى الحوثيين أو حماس.

يأتي هذا التصريح في سياق ما قاله الرئيس الأميركي جو بايدن الذي حذر من أنه "لن يتردد" باتخاذ "مزيد من الإجراءات" لضمان حرية حركة التجارة الدولية "عند الحاجة".

وتصاعدت حدة التوتر في الأشهر الأخيرة في البحر الأحمر مع تنفيذ الحوثيين هجمات استهدفت حركة الملاحة البحرية، على خلفية الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وفجر الجمعة، شنّت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف عسكرية في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، المدعومين من إيران، مما أثار مخاوف من تصعيد إقليمي للنزاع في غزة.

كما استهدفت ضربات أميركية جديدة فجر السبت موقع رادار للمتمردين اليمنيين في صنعاء.